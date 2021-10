Chorando, Ana Maria homenageia Tom Veiga nos 22 anos do ‘Mais Você’

Ana Maria Braga não conteve as lágrimas na edição do Mais Você desta segunda feira (18), enquanto realizava um discurso em homenagem aos 22 anos de trajetória do programa. Na ocasião, a apresentadora relembrou com muito saudosismo de Tom Veiga, o interprete inesquecível de Louro José, que também era seu amigo e companheiro de longa data.

Tom Veiga, ator conhecido nacionalmente pelo personagem ao qual deu vida por tantos anos, morreu em em novembro de 2020 em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, causado por um aneurisma.

Revendo momentos icônicos do programa durante os anos, Ana Maria deixou-se inundar pelas lágrimas ao se deparar com muitas das cenas em que ela compartilhava o espaço das telinhas com o famoso papagaio, seu parceiro na TV Globo desde 1999.

Rainha das manhãs! 😍 Ana Maria Braga se emociona no aniversário de 22 anos do #MaisVocê: ‘Saudade de alguns momentos’ 💜✨➡️ https://t.co/EVrl8hUom9 pic.twitter.com/kWp9sR1R6D — Mais Você (@MaisVoce) October 18, 2021

Apesar da sensibilidade e emoção do momento, a apresentadora não deixou de agradecer os telespectadores do Mais Você e de dedicar todo o sucesso do programa, que já ultrapassa duas décadas, ao público. Confira o discurso na íntegra em vídeo e/ou transcrição:

Ana Maria Braga se emociona ao relembrar Tom Veiga pic.twitter.com/PbbOER2r7k — Só Mídias (@MidiasSo) October 18, 2021

“Já deu pra perceber que é um clima de festa, ao mesmo tempo, com a abertura desse programa, quando a gente vê aquele monte de imagens de uma vida inteira… 22 anos é uma história diária que a gente tem junto. Não só minha e da minha equipe, mas de você principalmente. Sem você aí do outro lado, a gente não estaria aqui até hoje“, disse Ana Maria.

“Esse programa hoje de aniversário é dedicado a você. E quando a gente vê aquelas imagens todas… A saudade de alguns momentos faz com que a gente perceba o quanto a gente tem que valorizar a vida em cada dia, em cada segundo. As coisas passam, as pessoas se vão. Como vocês viram aí, é hora de saudade, de uma sensação de… Dever cumprido eu não diria, porque eu não cumpro dever aqui. Nem eu nem a minha equipe. A gente se diverte muito toda manhã. Mas é de uma história contada junto com vocês“, continuou enquanto se emocionava.

“Muitas histórias foram contadas aqui. Nesse tempo, a gente sorriu, chorou… Se emocionar aqui é fácil”, afirmou em meio as lágrimas. “A gente vibrou, aprendeu muita coisa juntos. A cada dia que a gente amanhece aqui, tem uma ânsia de querer aprender mais. Todo dia, a gente aprende alguma coisa. E aqui o que não falta, tanto meu, como da minha equipe toda que tá aqui e quem já esteve aqui e não está mais, é fôlego para gente seguir em frente. Principalmente contando com você do outro lado“, disse.

“Eu não sei de tudo que vai acontecer hoje, mas sei que o negócio tá animado. Hoje é dia de celebrar com você“, disse Ana Maria para dar início ao programa marcante, que contou com a presença de Claudia Raia, do cantor Daniel e dos ilusionistas Klauss Durães e Henry Vargas.