Homenagem de Camila Queiroz para as avós é de tocar o coração

O casamento de Camila Queiroz com o ator Klebber Toledo, realizado no fim de semana passado no Ceará, continua rendendo bonitas publicações nas redes sociais da atriz. Neste sábado (1º), a artista compartilhou com os fãs que a acompanham no canal uma linda e tocante homenagem às avós do casal.

No texto, Camila cita uma passagem bem importante da cerimônia: o momento em que as matriarcas levaram as alianças do casamento para os noivos. “3 grandes mulheres com histórias de vidas incríveis,que com muita garra, força e amor construíram suas famílias. 3 mulheres com casamentos bem sucedidos, que são o alicerce de suas famílias e que nunca ,nunca,nunca deixaram a peteca cair. A bênção delas era o meu maior sonho.”

Além de mostrar sua profunda admiração pelas avós, Camila também contou se espelhar e demonstrou todo seu afeto pelas parentes. “Espero que um dia possamos olhar pra trás e nos orgulhar de ter sido um pouquinho do que vocês são pra nós,hoje. Amamos vocês.”

