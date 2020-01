‘His Dark Materials’: saiba dia e horário de estreia da nova série da HBO

“His Dark Materials” é mais nova produção grandiosa da HBO. E, com o fim de “Game of Thrones” muita gente está na ansiedade para saber se a emissora vai entregar uma série fantástica com a mesma qualidade daquela que se passava em Westeros.

Aqui no MdeMulher a gente já adiantou que HDM tem uma pegada bem diferente de GoT, mais poética e sem cabeças sendo decapitadas a qualquer momento. Mas a produção e os efeitos visuais trazem a mesma qualidade que a HBO já nos entregou anteriormente.

E quando estreia “His Dark Materials”?

O público já está acostumado a ver esse tipo de série no horário nobre da emissora, que é a noite de domingo. Mas, HDM vai ao ar às segundas-feiras, na faixa da meia-noite – e estreia no dia 4 de novembro.

Ver uma série desse calibre nas noites de segunda é uma novidade para os padrões da emissora. Segundo a HBO, isso se dá pela importância de valorizar as produções locais e por causa do maior volume de séries que estão sendo feitas atualmente. A empresa diz que aumentou em 50% o volume de conteúdo original para 2020.

Atualmente, aos domingos, temos a brasileira “Vida Secreta dos Casais” às 23h e “Watchmen” – que é uma das principais estreias globais da HBO em 2019 – à meia-noite.