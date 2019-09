Harry e Meghan fazem passeio inusitado com filho Archie

Já imaginou ir a um barzinho e encontrar a Família Real? Foi isso que aconteceu com os clientes do pub (uma espécie de bar) Rose & Crown, na Inglaterra, ao compartilharem o mesmo espaço que Príncipe Harry e Meghan Markle.

O Duque e a Duquesa de Sussex resolveram levar o filho Archie para um passeio “boêmio” em uma tarde de domingo. Gente como a gente, o casal dividiu as funções na hora de cuidar do bebê. Segundo o TMZ, no bar, Harry segurou a cadeirinha de Archie, enquanto Meghan levava as roupas do filho.

O portal ainda revelou que a criança não deu trabalho aos pais, que aproveitaram para experimentar o cardápio do estabelecimento. O passeio durou aproximadamente duas horas e, segundo o TMZ, alguns clientes nem chegaram a reconhecer a família.

