Hana tem DR e edredom na mesma festa do BBB19

Reaproveitando itens do programa Saltimbum (será que a crise chegou na Dona Globo?), o BBB19 realizou a festa Aqualoucos, permitindo que os brothers pudessem extravasar com bastante bebida alcoolica e música alta. Mas o carrossel de emoções da noite acabou ficando pra Hana mesmo.

A festa foi dividida em dois ambientes: a festa normal e o camarote VIP. Rízia foi a rainha do camarote por ter tido seu rosto sorteado antes da confraternização. O que era pra ser o prêmio, no entanto, virou um pequeno fardo, pois ela tinha um número limitado de pulseirinhas para distribuir aos amigos. Hana, Alan, Rodrigo, Gabriela e Elana foram os escolhidos para curtir a parte separada da festa (que tinha comidinhas diferentes).

Mas vamos falar de Hana! O programa exibido no sábado já adiantou um possível barraco que estava em vias de acontecer, que era a insatisfação de Paula e Hariany com a nova líder. Após passarem dois dias cumprindo provas malucas no Quarto dos 7 Desafios, Hana “esqueceu” de convidar as duas para conhecer o quarto do líder. Elas ficaram chateadíssimas no jardim e, quando tiveram a chance de entrar no quarto, a bebida da líder já tinha evaporado.

Durante a festa, as duas conversaram sinceramente com Hana e explicaram como estavam chateadas. Resultado? Hana chorou horrores. Explicou que não conseguiu impedir Gustavo e Diego de entrarem primeiro no quarto, mas também demonstrou que não curtiu que Rodrigo foi vetado da prova do líder. Após o pedido mútuo de desculpa, ficamos sabendo o voto de Hana: ela quer colocar Tereza no paredão após a grosseria da festa anterior (aquela que Tereza pegou a garrafa de champagne dela).

Mas nem tudo foi tristeza para a jovem YouTuber, porque ela terminou a festa do jeito que muita gente gostaria: com o crush embaixo do edredom. Hana e Alan aproveitaram a intimidade do quarto do líder para curtirem bons momentos juntos.