Hana relembra comentário polemico de Maycon no BBB19: “É zoofilia!”

Emparedada e com grandes chances de ser eliminada, Hana tem aproveitado seu possível último dia no BBB19 para tirar peso da consciência, principalmente em relação aos seus colegas de confinamento. Uma dessas histórias que a sister contou, no entanto, acabou assustando boa parte do público que acompanha o reality nas redes sociais, e tem a ver com um relato de Maycon na primeira semana.

Hana estava conversando com amigos no começo de tarde e relembrou um episódio referente ao mineiro do grupo adversário, ocorrido durante o começo do programa. “Uma coisa que me incomodou profundamente na primeira semana, pra todo mundo passou batido, mas pra mim toda vez que olho pra cara dele eu lembro, foi o fato de ter estuprado vaca, boi, galinha... Tudo bem, é uma coisa que acontece muito no Brasil, é cultural, mas é aquela coisa… isso é algo nojento!”, contou a sister.

Rodrigo compreendeu a revolta de Hana e concordou. A YouTuber ainda explicou que uma coisa era ter feito isso quando criança, mas o problema foi contar isso rindo e falando que foi o máximo. “Não tem a menor noção, é zoofilia isso!“, apontou. Danrley também havia ouvido o relato de Maycon na primeira semana, e completou dizendo “quando eu ouvi isso… já era”.

O vídeo pode ser visto abaixo:

Zoofilia de Maycon não desceu bem pra ninguém! #BBB19 pic.twitter.com/QZHojaM6Ty — clebis (@exfazendeiro) February 5, 2019

Esse não foi o único episódio ligando Maycon a maus tratos de animais. Logo no começo do programa ele causou polêmica na internet ao contar como amarrava bombinha em rabo de gato. Até mesmo a apresentadora e ativista Luisa Mell começou uma campanha contra o brother.