Gusttavo Lima muda o visual e fica careca

Com a frase “Ano novo, tudo novo” Gusttavo Lima definiu a mudança de visual. O cantor raspou a cabeça e apareceu careca, na noite dessa segunda-feira (29), no seu show em Santa Catarina. No Instagram, ele também publicou uma foto do momento em que tirava os fios com uma máquina.

Mais barbudo e sem cabelos, o cantor surpreendeu os fãs, que se dividiram nas opiniões sobre a transformação. Enquanto alguns curtiram, outros preferem o topete clássico que marcou a carreira de Gusttavo. Ele também tem sido comparado ao ator Rafael Cardoso, que dá vida a Vicente em Império. E você? Aprovou ou não?

Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram

Raphael Sander/AgNews Raphael Sander/AgNews