Furioso, Ulisses agride Zenon

Foto: TV Globo/Divulgação

O ditado é velho e certo: há males que vem para o bem! Antes de uma luta importante, Ulisses (Eriberto Leão) escuta Zenon (Thiago Rodrigues) e Carolina (Bianca Bin) falando mal dele e fica furioso. O rapaz coloca toda a sua raiva contra o seu oponente e ganha a luta. Todos vibram com a cena.

Ao sair do octógono, Ulisses decide acertar as contas com Zenon e o agride. A galera do deixa-disso precisa separá-los para evitar uma tragédia