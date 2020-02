Guerra dos Sexos: Juliana se envolve com Nando

Nando beija Juliana

Foto: TV Globo/Divulgação

Carolina (Bianca Bin), sem querer, acaba juntando Juliana (Mariana Ximenes) e Nando (Reynaldo Gianecchini). Explica-se: é que a executiva cisma que foi o motorista quem contou a Manoela (Guilhermina Guinle) sobre seu caso com Fábio (Paulo Rocha). Sem sequer imaginar que a responsável pelo rolo foi Carolina.

Revoltada, Juliana solta os “cachorros” em cima de Nando, que, num impulso, se declara para ela. Em seguida, ainda lhe dá um beijo de tirar o fôlego. A princípio, a loira finge que não gostou da atitude do rapaz, mas… Com o tempo, vê que não para de pensar no gato e dá uma chance ao motorista da família. Coitada da Robertinha (Gloria Pires)!