Grazi Massafera se separa de namorado

Grazi Massafera, 36 anos, terminou seu relacionamento com o carioca Patrick Bulus, de 30 anos. A assessora da atriz confirmou a informação e informou que os dois estariam separados “há um tempinho”.

Grazi apagou todas as fotos com Patrick e deixou de segui-lo. Os dois assumiram o relacionamento em novembro de 2016 e já tinham rompido na época em que a atriz atuava na novela “O Outro Lado do Paraíso”, em novembro de 2017.

Na época, um mês após eles reatarem o namoro, Grazi fez uma rara declaração de amor a Patrick no Valentine’s Day.

O milionário foi o primeiro namorado com que a atriz apareceu em público após terminar o casamento com Cauã Reymond. Ela e o ator foram casados por 6 anos e tiveram a filha Sofia. Os dois se conheceram em 2007 e se separaram em 2013 após uma suposta traição.

Leia também: Com quase 2 anos, filha de Rodrigo Santoro aparece em foto raríssima

+ Marina Ruy Barbosa desmente ser pivô de separação de José Loreto

Siga CLAUDIA no Instagram