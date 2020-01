Google homenageia ‘Friends’ com surpresas fofas e divertidas no buscador

O Google entrou no clima das comemorações do aniversário de “Friends”. No próximo domingo (22), o sitcom mais amado de todos os tempos completa 25 anos de existência.

Veja também



No buscador, os fãs vão encontrar pequenas surpresas cada vez que o nome dos personagens for pesquisado. Para conferi-las basta clicar no desenho que aparece dentro do box principal dos resultados da busca.

O desenho escolhido para a Phoebe, por exemplo, é o violão que você vê do lado direito dessa imagem, a baixo das fotos da personagem:

–

Há um desenho e uma surpresa para cada personagem, sempre com relação a características marcantes deles na série. A ativação funciona tanto no desktop quanto nas buscas via mobile.

Não vamos contar mais nada para não estragar a brincadeira!