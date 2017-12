Gloria Pires recebe bonita declaração de amor da filha Cleo

O clima de amor e carinho, típicos das festas de fim de ano, está no ar para Cleo Pires. Em sua conta oficial no Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que aparece com a mãe, a também atriz Gloria Pires, com a seguinte legenda: “Amor infinito”, em caixa alta.

AMOR INFINITO #coloniadeferiaspiresdemorais A post shared by CLEO – Jungle Kid (@cleooficial) on Dec 29, 2017 at 6:59am PST

Em agosto deste ano, Cleo deixou de seguir Gloria no Instagram e foi questionada pela atitude. Mas a atriz respondeu que não havia nada de errado no relacionamento das duas e que decisão foi tomada a fim de adequar a rede social ao seu uso. “Só parei de seguir um monte de gente. Nada pessoal. Não tenho nenhum problema com a minha mãe, encontro ela todo dia”, disse ao programa Fofocalizando.

Leia mais: Gloria Pires sobre a maternidade: “Não sou do tipo que impõe”