Gloria Maria anuncia que está curada do tumor no cérebro

Em seu perfil do Instagram, a jornalista e apresentadora Gloria Maria deu a notícia que fãs esperavam: ela está curada do tumor no cérebro. “Já podemos comemorar e brincar”, escreveu na legenda da foto em que aparece com as duas filhas, Laura e Maria. “Graças a Deus venci essa batalha. O tratamento ainda continua por um tempinho, mas só como reforço e proteção”, complementou.

A repórter descobriu o tumor no final de 2019 após desmaiar em casa e bater a cabeça na quina de uma mesa de vidro. Sem perceber o tamanho do corte, deitou-se e dormiu. Só no dia seguinte, acordada por uma das filhas, viu que tinha perdido grande quantidade de sangue. Levada ao hospital para fazer um curativo, recebeu dos médicos a notícia do tumor expansivo. “Poderia ter morrido em dias se não fosse isso”, declarou ela na época.

Após a cirurgia e a imunoterapia, em fevereiro deste ano Gloria ainda enfrentou a perda da mãe, Edna, de 89 anos. Ela passou mal em casa, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Entrevistada no programa Conversa com Bial, Gloria disse declarou: “Eu não sei se vou ter forças para mais alguma coisa, mas até agora eu estou legal e estou inteira”. Agora, com o sucesso do tratamento, ela, enfim, tem notícias boas para celebrar.

O que você precisa saber sobre gravidez em tempos de pandemia