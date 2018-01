Globo de Ouro 2018: Oprah fala sobre diversidade e fim de abusos

Oprah Winfrey foi a grande homenageada do Globo de Ouro 2018 realizado neste domingo (7). Em seu discurso de agradecimento, a apresentadora falou sobre a importância da diversidade e sobre o fim dos abusos sexuais.

No começo da fala, Oprah lembrou-se do momento em que assistia a uma premiação do Oscar e viu o primeiro ator negro da história sendo premiado. “Em 1964 eu era uma criança sentada no chão da casa de minha mãe assistindo a apresentação do Oscar de Melhor Ator e cinco palavras marcaram: ‘o vencedor é Sidney Poitier’. Ao palco veio o homem mais elegante que eu já tinha visto. A gravata dele era branca e a pele, negra. Eu nunca tinha visto um negro sendo homenageado. Eu sempre tentei explicar o que aquele momento significava para uma menina. E eu não deixo passar desapercebido que hoje deve existir alguma menina me assistindo receber este prêmio.”

A apresentadora também citou os recentes casos de abusos sexuais delatados por trabalhadoras dos Estados Unidos e agradeceu às mulheres que tiveram iniciativa de relatar as violências que sofreram. “A sua verdade é a ferramenta mais poderosa que temos. Me inspiro em todas as mulheres que tiveram força em contar suas história. Neste ano, nós somos a história. E é uma história que transcende a indústria do entretenimento. Quero mostrar minha gratidão às mulheres que tiveram forças para falar. São mulheres cujos nomes nunca saberemos. O tempo acabou. Um dia novo está no horizonte. Porque muitas mulheres – e homens também – magníficas lutaram para mudar.”

