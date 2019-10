Glenda Kozlowski deixa a TV Globo

“Fim”. Assim a apresentadora Glenda Kozlowski postou enigmática na quinta (17) à noite em seu stories do Instagram. Hoje (18) ela confirmou para o colunista Flavio Ricco que depois de 23 anos nas telas da TV Globo ela está deixando a emissora. “Sim, é verdade, estou deixando o Grupo Globo”, ela falou para o colunista.

Glenda explicou que a decisão foi tomada em comum acordo com a emissora e agora embarca em projetos pessoais. “Estou muito feliz. Tem um mundo novo à minha espera Um projeto com a IBM, Inteligência Artificial. É um mundo novo que eu quero conhecer. Estou bem ansiosa. Acho que vai revolucionar”, ela comentou.

A ex-campeã de bodyboard estreou na Globo em 1996 e marcou maior presença nos programas esportivos da casa, embora tenha também passado pelo entretenimento, quando apresentou Hipertensão e os desfiles de carnaval. Recentemente estava comandando o Tá na Área, no Sportv. Ao colunista do UOL, Glenda disse que se emocionou com o carinho que recebeu de amigos, colegas e fãs. No Instagram, ela agradeceu com mais uma foto nos stories.

