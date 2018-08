Fruto do relacionamento dos atores Flávia Alessandra e Marcos Paulo, Giulia Costa, 18 anos, segue os passos dos pais na carreira. Apesar de usar como sobrenome artístico o do pai de criação, Otaviano Costa, marido de sua mãe desde que ela tem 6 anos, a menina era muito apegada ao pai biológico. Nesta segunda-feira (13) seguinte ao Dia dos Pais, ela usou o Instagram para expressar a saudade que sente de Marcos Paulo, falecido em 2012.

Na imagem, o ator aparece segurando a filha ainda bebê no colo todo sorridente. “Dia de saudade foi ontem, é hoje e vai ser amanhã… Todo dia você faz falta e eu penso em você. Dava tudo pra te ter aqui nem que fosse por alguns minutos só pra te contar essa nova fase que eu início amanhã e ver você orgulhoso de me ver seguindo seus passos. Obrigada por me ensinar tanto, você, agora, mais do que nunca vai tá sempre comigo! Ich liebe dich, pai!”, escreveu Giulia na legenda.