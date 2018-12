Gisele perde posições no ranking de modelo mais bem paga; veja lista

A revista Forbes divulgou nesta quinta-feira (13) a lista das modelos mais bem pagas do mundo. A vencedora foi Kendall Jenner-Kardashian, que ganhou 22,5 milhões de dólares entre junho de 2017 e junho de 2018, aumentando 500 mil em relação ao ano anterior.

Pela segunda vez seguida, Gisele Bündchen perdeu o posto de modelo mais bem paga do mundo, caindo de posição no ranking.

Em 2º e 3º lugar, respectivamente, estão a modelo Karlie Kloss, com um total de 13 milhões de dólares acumulados, e Chrissy Teigen e Rosie Huntington-Whiteley, que ficaram empatadas com 11,5 milhões.

A brasileira Gisele Bündchen aparece logo depois, empatada em 5º lugar com Cara Delevingne. As duas fizeram 10 milhões de dólares no período de 2017 à 2018. Gisele ocupava o segundo lugar até o ano passado.

A conquista de Kendall chamou a atenção de sua irmã, Kim Kardashian, que a parabenizou em seu twitter.