Gisele Bündchen faz suspense sobre o filhinho

Gisele deu à luz no dia 8 de dezembro

Foto: Marcos Rosa

A supermodelo Gisele Bündchen só quer saber de ficar ao lado de seu mais novo amor, o primeiro filho, que nasceu na terça, 8 de dezembro, em Boston, nos Estados Unidos. É lá que a estrela mora com o marido, o jogador de futebol americano Tom Brady.

Na quarta, 9, em entrevista ao canal de esportes americano ESPN, o atacante confirmou a notícia, dizendo: “Sim, aconteceu. Uma experiência maravilhosa na minha vida”.

O nome do menino ainda era segredo até o fechamento desta matéria. Mas é bem possível que ele seja registrado como Gabriel Bündchen Brady. O garoto, aliás, já está sendo superpaparicado. Na família da mamãe só dá mulher. Gisele tem cinco irmãs e uma sobrinha, Eduarda, 2 anos, filha da irmã Raquel.

Tom já é pai de John Edward, de 2 anos, fruto do relacionamento com a atriz Bridget Moynahan, que deu os parabéns ao casal: “Desejo o melhor para o filho deles e tenho certeza de que John vai aproveitar muito a companhia do meio-irmão”, disse em entrevista à revista americana People, a primeira a dar a notícia.

Até a hora do nascimento, Gisele não sabia o sexo do bebê e, segundo foi ventilado, teria decidido pintar o quartinho da criança em tons de creme e verde. O bercinho é uma preciosidade da família Bündchen, e foi usado pela avó da modelo, por sua mãe, por ela e agora pelo bebê. A irmã gêmea dela, Patrícia, e a mãe, Vânia, estão ao lado da top model. “O bebê é lindo e saudável. Nós estamos muito felizes”, declarou Patrícia à publicação americana. Sempre discreta quanto à vida pessoal, Gisele optou por não mostrar o rostinho de seu príncipe. Fotos, nem pensar, por enquanto. E corre a informação de que ela teria saído da maternidade de helicóptero para escapar do assédio da imprensa.