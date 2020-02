Giovanna Antonelli de namorado novo

Gioavanna Antonelli e Leonardo Nogueira estão juntos há um mês

Foto: Ivone Perez/ Maurício Melo

Feliz, a bela Giovanna Antonelli começou 2010 ao lado do seu novo amor: Leonardo Nogueira. Ele é diretor de núcleo da novela “Viver a Vida”, da Rede Globo, na qual ela interpreta Dora, já foi noivo de Monique Alfradique e namorado de Fernanda Souza.

Os pombinhos comemoraram o Réveillon no sítio da artista na serra fluminense. E ela aproveitou a ocasião para apresentá-lo aos familiares e amigos. Pietro, 4 anos, filho da atriz com o ator Murilo Benício, também estava lá.

Uma fonte revelou que a química entre a artista e o diretor começou há cerca de um mês. “Depois de um tempinho, o Leo começou a ir embora no carro da Giovanna e, às vezes, ela chegava no dele. Aí percebemos que os dois estavam namorando mesmo”, disse.

No dia 28 de dezembro, durante as gravações de cenas da virada do ano da novela na praia do Recreio, no Rio, a estrela já não escondia o romance tanto que circulou de mãos dadas com o amado. O clima era de carinho e mais tarde ambos foram flagrados juntos em uma lanchonete.

A intérprete estava sozinha desde o final de seu relacionamento com o empresário Artur Fernandes, em novembro do ano passado. Ela foi casada com Ricardo Medina, Murilo Benício e com o empresário americano Robert Locascio, a quem se uniu em 2007 numa romântica cerimônia na Itália.