Gio Ewbank volta a seguir Marina depois de caso Loreto

Giovanna Ewbank voltou a seguir Marina Ruy Barbosa no Instagram. As duas haviam se afastado durante o episódio da separação dos atores José Loreto e Débora Nascimento, em fevereiro. O fim do casamento teria sido causado por uma traição de Loreto.

Na época, o nome de Marina foi envolvido no episódio. Protagonista da novela das 21h da Globo, “O Sétimo Guardião”, ela faz par romântico com Loreto, cujo personagem disputa o amor dela com Gabriel, papel vivido por Bruno Gagliasso, marido de Giovanna.

Ao colunista Leo Dias, as assessorias das duas atrizes confirmaram a reaproximação. Gio foi madrinha de casamento de Marina e do piloto e empresário Alexandre Negrão.