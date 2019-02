George Clooney diz que Meghan está sendo perseguida como Lady Di

George Clooney, amigo do casal Harry e Meghan, afirmou em entrevista recente que a duquesa vem sendo perseguida e difamada. O ator ainda disse que a situação é parecida com a que a princesa Diana passou. “Ela está grávida de sete meses e foi perseguida, difamada, da mesma maneira que Diana. A história está se repetindo”, afirmou.

Lady Di morreu no dia 31 de agosto de 1997 quando Harry estava prestes a completar 13 anos. Ela sofreu um acidente com o namorado Dodi Al-Fayed enquanto era perseguida por fotógrafos.

“Vimos como isso terminou. Não consigo expressar quão frustrante isso é, ver divulgada uma carta de uma filha para um pai. Ela está sendo injustiçada, acho irresponsável e fico surpreso com tudo isso”, disse o ator. A carta a qual ele se refere foi enviada por Meghan ao pai, Thomas, com quem tem uma relação conflituosa.

Clooney e sua esposa, Amal, são amigos próximos do casal real. No ano passado, surgiram boatos de que eles seriam padrinhos do primeiro filho de Harry e Meghan, mas ele negou. “Sou pai de gêmeos, tenho m**** o suficiente com que lidar, literalmente”, disse, em tom de brincadeira.