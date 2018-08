Uma imagem compartilhada no Instagram de Rodrigo Hilbert chamou muita atenção do público que segue a conta do ator e apresentador na rede social.

É que nela aparecem a também apresentadora Fernanda Lima ao lado dos filhos gêmeos do casal.

O clique gerou muitos elogios por parte dos fãs e também bastante brincadeira pela incrível semelhança dos meninos com os pais.

“Como é que pode serem gêmeos, mas um parecer com a mãe e outro com o pai? Lindos na mesma proporção”, escreveu um internauta. “Dividiram a beleza !! De pai e mãe!”, brincou outro usuário da rede social.

João e Francisco são fruto de um relacionamento entre Fernanda e Rodrigo que existe desde 2002.

