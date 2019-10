View this post on Instagram

Amores, já recebi alta e estou em casa. Ontem ao cantar no festival @lambateria fui fazer a drag e bater cabelo helicóptero mood RuPaul quando fiquei tonta e dei de cabeça na quina. A vibe desse festival tava tão foda q estanquei o sangue e decidi continuar a cantar até o fim. A energia da música é uma parada tão surreal que mesmo com a cabeça quebrada eu fiz um dos shows mais lindos da minha carreira, na minha terra com a galera delirando e cantando tudo junto, foi encaralhação. Ver o público cantando XANALÁ com toda força fez tudo valer a pena. Quero agradecer @lambateria e @felixrobatto pela estrutura e por esse evento só com artistas paraenses que valoriza o nosso trampo, lavei a alma. OBRIGADO MEUS FÃS FIÉIS, muitos que me acompanham à anos, e os novos que estão sempre chegando é de me fazer chorar. Salve pro meu DJ @djwaldosquash e MC @marcos_maderito na pressão. Saindo de lá fui direto pro hospital pra ser atendida, sem saber a gravidade da porrada. Levei vários pontos e já estou comendo a minha maniçoba e me preparando pra ver a Nazinha passar linda derramando bençãos e mostrando o poder do feminino invadir as ruas de Belém… Quem é do Jurunas meu amor não se amofina!