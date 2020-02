Gabriel Braga Nunes e Paloma Duarte apaixonados?

Gabriel Braga Nunes e Paloma Duarte vivem uma paixão carnal na novela da Record

Foto: Edu Lopes

Ao que tudo indica, mais uma vez o amor da ficção migrou para a vida real. Par romântico em “Poder Paralelo”, da Record, Paloma Duarte e Gabriel Braga Nunes foram vistos aos beijos durante um jantar a dois num restaurante paulista. Aliás, esta é a segunda ocasião que os dois vivem um caso de amor na telinha – em “Cidadão Brasileiro” (2006), eles eram os apaixonados Luiza e Antonio Maciel.

Recentemente, Paloma se separou do cantor Oswaldo Montenegro, com quem ficou por cinco anos. Mãe de Maria Luisa, do primeiro casamento, com o cantor Renato Rui, e de Ana Clara, fruto de sua união com o ator Marcos Winter, Paloma é superdiscreta quando o assunto é relacionamento afetivo e não respondeu aos nossos telefonemas para confirmar o namoro com Gabriel.

Procurado por nossa reportagem, o astro da novela da Record, que já foi casado com a cantora Danni Carlos e está solteiro há dois anos, disse por meio de sua assessora Bia Merched, que não dá detalhes de sua vida pessoal. Ele também mandou informar que não está disponível para entrevistas a fim de desmentir e muito menos para confirmar os rumores sobre o romance com Paloma. Então, tá. TITITI ficará de olho no novo casal e contará tudinho para você.