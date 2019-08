Veja fotos da mansão que Barrichello está vendendo

A mansão do piloto Rubens Barrichello, em um condomínio em Bragança Paulista (SP), está à venda por R$ 22 milhões. Segundo o anúncio da venda no site Imovelweb, a casa tem um custo mensal de R$ 13.940, sendo R$ 10,4 mil apenas de condomínio.

Ainda de acordo com a descrição do site, a casa tem hall de entrada com pé direito duplo, sala de estar com dois ambientes, sala de jantar, sala íntima com TV, home theater e lavabo. Além disso, há piscina, jacuzzi, sauna, salão de jogos, quadra de tênis, mini campo de futebol gramado, uma residência para caseiros e playground.

As fotos mostram que macacões de corrida usados por Rubinho estão expostos na casa, além de miniaturas de carros de Fórmula 1. O anúncio também informa que o valor do IPTU do imóvel é de R$ 2.140 por mês e a taxa do Clube Hípico do condomínio é de R$ 1.400.

Barrichello anunciou o término de seu casamento de 22 anos com Silvana Giaffone em junho deste ano. O casal tem dois filhos, Eduardo e Fernando Barrichello.

A assessoria de imprensa do piloto disse que a separação aconteceu por uma “divergência de ideias” e que dois seguem morando na Flórida (EUA), onde viviam quando ainda eram casados. Barrichello não tem planos de voltar para o Brasil por enquanto.

