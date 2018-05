Meghan e Harry aparecem em foto inédita na sala de estar da Rainha

Uma foto inédita de Meghan Markle e do príncipe Harry foi revelada nesta quarta-feira (30). O registro, até então desconhecido pela imprensa e pelo público, é de posso da Rainha Elizabeth II e está localizado em uma mesinha de canto na sala de estar da monarca.

A foto foi revelada em um outro registro: o do audiência de Elizabeth II com George Brandis, o Alto Comissário Australiano para o Reino realizada no palácio de Buckingham nesta quarta-feira.

A Rainha Elizabeth II na audiência com George Brandis; ao fundo, do lado esquerdo da lareira, o retrato de Meghan Markle com o príncipe Harry

Especula-se que a foto faz parte de uma série de registros feitos especialmente para o arquivo privado da família, diferentemente das imagens produzidas para o noivado e casamento de Meghan e Harry – publicadas nas redes sociais da realeza.

Megan e Harry casaram-se no último dia 19, após anunciarem o noivado em novembro de 2017.

