Nanda Costa e Lan Lahn mostram as filhas gêmeas pela primeira vez

A atriz Nanda Costa e a percussionista Lan Lahn dividiram com o público a primeira foto das filhas gêmeas nesta quarta-feira (3).

As pequenas, que nasceram no dia 19 de outubro, tiveram também seus nomes finalmente divulgados.

“Kim e Tiê chegaram revolucionando. As mães tão on e explodindo de amor. Eis aqui nossa primeira selfie em família”, escreveu Nanda em seu perfil do Instagram. “O amor de mãe é tanto que só de olhar pra elas enxergamos um coração”, completou a atriz.

As mamães de primeira viagem ainda brincaram na legenda que não teria “textão” por conta do horário da amamentação. “Obrigada pelas mensagens de amor e carinho por aqui, por e-mail e pelo zap. Quando der a gente responde”, agradeceram.