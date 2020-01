“Foi uma sucessão de erros”, dispara Isabella sobre Maycon no ‘Mais Você’

Se o BBB19 anda com dificuldades de mostrar participantes interessantes no confinamento, imagina quando essas pessoas são eliminadas e precisam dar entrevistas. Como acontece todas as semanas, o ‘Mais Você‘ de Ana Maria Braga recebeu Isabella, recém-despejada do BBB19, para um bate papo com café-da-manhã. Infelizmente, pouca coisa foi conversada porque a convidada não tinha tanta coisa assim para contar.

Pra começar, a entrevista de Isabella não foi o destaque do ‘Mais Você’ do dia, que preferiu dar destaque a uma receita de arroz e uma matéria mostrando o gingado dos paulistanos. Assim que a eliminada chegou à mesa de café da manhã, Ana Maria foi pedindo um VT atrás do outro, fazendo poucas perguntas para a sister e deixando Isabella numa função de telespectadora das próprias cenas.

A discussão com Elana, que foi destaque nos últimos dias, rendeu só uma rápida declaração de Isabella (“questão de ego” foi como a eliminada classificou a vingança da líder). Ana Maria também perguntou sobre Maycon, e a convidada evitou ao máximo detonar o ex-caso do BBB19. Após certa insistência, Isabella explicou que a relação do casal foi “uma sucessão de erros”, e culpou a incoerência nos discursos de Maycon.

Talvez para justificar a ida de Isabella ao programa matutino, a sister fez companhia à Ana Maria na hora de provar um arroz marroquino.