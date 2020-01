Na noite dessa sexta-feira (05), Fiorella Mattheis resolveu registrar um pouco da sua intimidade com o namorado Alexandre Pato e compartilhar com os fãs no Instagram. Na imagem, o jogador aparece se barbeando, sem camisa , enquanto a namorada faz o registro usando um visual bem despojado.

Fiorella e Pato assumiram seu relacionamento no começo de novembro, após um mês de especulações sobre o namoro e três meses depois da separação da atriz do judoca Flávio Canto.