Fina Estampa: Íris decide que precisa matar Tereza Cristina

Íris decide matar Tereza Cristina para evitar que o segredo seja descoberto

Álvaro (Wolf Maya) conta à mãe que sabe todo o segredo de Tereza Cristina. Íris (Eva Wilma) pergunta do que se trata. O filho só diz que “ele” revelou tudo antes de morrer. Íris pensa alto: “Ele! Sempre ele. Morto e enterrado… Mas continua a me perseguir”. As más lembranças voltam: “Sempre ele! O maldito que acabou com a minha vida e me transformou na maior inimiga da minha irmã”.

Das duas, uma: ou “ele” é o pai de Álvaro, que contou ao filho que Íris teve um caso com o cunhado e é mãe de Tereza Cristina, ou é o próprio tio, que, antes de morrer, confessou o romance com Íris. Ela só vê um meio de resolver tudo: matar a megera. “Tenho que vê-la partir primeiro, para depois dançar em cima da sepultura dela, de preferência fazendo ‘chão, chão, chão’, ao som do funk.”