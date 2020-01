Fim do casal? Maycon declara que “quer distância” de Isabella no BBB19

O precoce casal formado por Maycon e Isabella no BBB19 não só acabou mais instantaneamente que um miojo, como também já chegou naquela fase que uma das partes não suporta a outra.

Durante essa tarde na casa mais vigiada do Brasil, Maycon conversou com seu fiel amigo e escudeiro Gustavo sobre o que sentia a respeito da sister. O vendedor de queijos explicou que estava um pouco pra baixo por causa do Castigo do Monstro, que faz com que ele e sua ex-ficante precisem ficar lado a lado, como obras expostas num museu. Imagina a situação de você ~terminar~ com alguém e ficar o tempo todo ao lado dessa pessoa.

Veja também





Maycon, que está confinado numa casa com poucos metros quadrados junto de outras 14 pessoas, disse que precisa de espaço. “Não vou tratar ela mal, só quero distância“, explicou o brother. Como o destino (e a equipe do programa) adoram uma intriga, nesse mesmo momento soou o alarme avisando que Maycon precisava ir de novo ficar ao lado de sua ex-crush.

O relacionamento conturbado começou com o mineiro perguntando se podia pedir autorização para um beijo ao pai de Isabella e chegou ao fim com ele se afastando e tentando a atenção de outras mulheres na casa, como Elana.

Será que Maycon quer bater o recorde de climão por metro quadrado instituído por Breno na temporada passada? Vamos acompanhar.