Filhos de Michel Teló não vão ganhar Ovos de Páscoa; entenda

Thais Fersoza contou em um vídeo no YouTube que não dará Ovos de Páscoa para seus filhos, Melinda e Teodoro, e deixou seus seguidores surpresos. A atriz, casada com Michel Teló, explicou que as crianças ainda não comem açúcar e que dará outros alimentos aos pequenos.

“Vou preparar uma receita muito gostosa de Páscoa, vou fazer uma coisa muito legal para as crianças. Os meus ainda não comem açúcar, então eu resolvi fazer um bombom, uma trufinha diferente e uma coisa artesanal para colocar no café da manhã das crianças para elas poderem brincar com essa coisa do coelhinho”, conta.

Thais revela que ao invés de chocolate, seus filhos irão ganhar trufas caseiras de tâmara e ameixas com nozes e cacau em pó.

“Feliz Páscoa pra vocês, não se esqueçam nunca do verdadeiro sentido, do real significado da Páscoa que é muito importante! Não deixem de explicar para os filhos de vocês o real significado da Páscoa. Tudo isso é uma delícia, mas o mais importante é o amor que Deus tem por nós”, disse a atriz.

Leia mais: A decoração da festa de 35 anos de Thais Fersoza



+ Cachorro de Anitta sofre ataques na web

Siga CLAUDIA no Youtube