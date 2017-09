Aos dois meses de idade, filho de Teló e Thais Fersoza já tem RG

Com apenas dois meses (incompletos) de vida, o pequeno Teodoro, filho do cantor Michel Teló, 36 anos, e da atriz Thais Fersoza, 33 anos, já está correndo atrás de documentos da vida adulta: o pequeno fez seu Registro Geral.

Quem contou a novidade foi a mamãe Thais em publicação compartilhada no Instagram da artista na última quarta-feira (20). Teodoro segue os passos da irmã mais velha, Melinda, 1 ano, que também fez seu RG assim que nasceu.

RG para bebês

A Secretaria de Segurança Pública (SSP), órgão responsável pela emissão dos Registros Gerais no Brasil, não exige idade mínima para o cadastro do RG de pessoas físicas em seu sistema.

Solicitar o RG para o bebê é uma facilidade encontrada por muitos pais que não desejam andar sempre com a certidão de nascimento do filho consigo. Para obtê-lo, basta procurar um posto da SSP em sua cidade.

O procedimento para obter o documento é bem simples e similar ao dos adultos: basta levar a certidão de nascimento do bebê (original e cópia), documento de identidade da mãe ou do pai (original ou cópia) e uma foto 3×4 com fundo branco.

A diferença é que para o bebê são recolhidas apenas as digitais do polegar – como mostrou Tais na foto compartilhada de Teodoro – e não dos dez dedos da mão. Já no campo reservado para a assinatura consta a informação “impossibilitado de assinar”.

