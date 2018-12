Filho de Gisele já tem 8 anos (!) e ela faz homenagem; veja

View this post on Instagram

His smile just melts my heart! Today is his day and I feel so lucky to be his mummy. Happy birthday sweet angel. You are so loved. #infinitelove #myboyboy ❤🥰🎈🎂 👼🏻🎁 Esse sorriso derrete meu coração! Hoje é o dia dele e tenho muita sorte em ser sua mãe. Feliz aniversário meu anjinho. Nós te amamos muito. #amorinfinito #meupequeno