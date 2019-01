Filho do cantor Saulo, João tem data marcada para estrear na TV

Filho do cantor brasileiro Saulo Fernandes, João Lucas, 20 anos, abdicou dos campos de futebol para se dedicar inteiramente à carreira de ator. Ele fará parte da segunda temporada da série “Juacas”, do canal Disney Channel.

Em entrevista ao UOL, o ex-jogador afirmou estar alegre com a oportunidade. “Tô felizão, sim. Essa será a minha estreia”, afirmou.

João atuará ao lado do tio Iran Malfitano, que começou a carreira em Malhação. “A produtora viu uma foto minha com o meu tio no Instagram. Eles perceberam que eu me encaixaria perfeitamente no personagem e me fizeram o convite. Não pensei duas vezes e aceitei”, disse.

Em 2018, João chegou a fazer um teste para “Malhação”, mas foi reprovado.

A série do Disney Channel contará a história de jovens surfistas que querem virar profissionais da área. João irá interpretar “Matteo”, um surfista que participará de um campeonato muito importante. A temporada deve ir ao ar em fevereiro e março.

Abaixo, veja mais fotos do rapaz.

