Filha do cantor Leandro faz sucesso nas redes sociais

Lyandra Mota é filha do cantor sertanejo Leandro, falecido no ano de 1998. E ela está fazendo um grande sucesso nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, a jovem já possui mais de 300 mil seguidores.

Alguns fãs apontam semelhanças entre ela e o pai. Na quarta-feira (20) a jovem postou uma foto em que aparece toda sorridente, exibindo os olhos azuis que lembram os de Leandro.

“Parece até mentira. Linda igual ao pai”, opinou uma pessoa.

Leandro fazia parte de uma das duplas sertanejas de maior sucesso da época e faleceu após enfrentar um câncer no pulmão. Lyandra costuma postar fotos de seu pai, declarando todo o seu amor e saudades dele.

