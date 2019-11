A festa “Sítio do Pica Pau Amarelo” de aniversário da neta de Preta Gil

A netinha da cantora Preta Gil celebrou mais um ano de vida. Na última sexta-feira (15), Sol de Maria comemorou seu aniversário de 4 anos com uma festa temática do Sítio do Pica Pau Amarelo.

Para receber os convidados do evento, a netinha de Preta vestiu uma fantasia de Emília, uma das protagonista do Sítio. Além disso, o bolo, docinhos, a mesa principal da festa e toda a decoração do aniversário trouxeram elementos sobre o clássico da literatura brasileira.

Veja fotos da festa para se inspirar: