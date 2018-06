Os detalhes da festa de 4 anos de Theo, filho de Sandy e Lucas Lima

O filho de Sandy e Lucas Lima, Theo, completou quatro anos de vida no último dia 24 de junho. Para comemorar, a família armou uma grande festa em Campinas, interior de São Paulo, onde moram. O tema escolhido é um sucesso entre adultos e crianças: os super-heróis da Marvel e da DC.

Decoração

Um grande túnel de balões com o símbolo de cada super-herói recepcionava os convidados. No chão, um tapete com o nome do aniversariante completava a entrada do buffet.

A mesa do bolo simulava uma cidade, cenário comum em filmes do gênero, com pontos de cor e referências aos personagens. As mesas foram enfeitadas com doces e mais bonecos do tema.

Para as lembrancinhas, a organização preparou sacolinhas personalizadas com um desenho de Theo, que foram posicionadas em uma estação com uma escultura do Homem de Ferro em tamanho real.

Veja fotos: