Fernando revela quem vai indicar ao paredão deste domingo

Líder da semana, Fernando já sabe quem vai indicar ao paredão deste domingo. O brother conversava com Adrilles e Mariza quando afirmou que decidiu quem vai para a berlinda.

“O Luan é um voto cravado. Não vejo mal votar na Angélica também não, mas o Luan tem o voto cravado. O vejo blefando muito no jogo, plantando discórdia…”

O brother, porém, pontuou que Angélica também poderia ser indicada. “Eu acho que a Angélica pode causar muitos problemas futuros, por causa do temperamento dela difícil. E essa coisa da super autoestima me incomoda muito. Além do que, quando eu tive um problema com ela”.

E você, concorda com a decisão do lider?