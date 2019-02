Fernanda Gentil vai estrear como atriz no cinema

Após se despedir do “Esporte Espetacular” em dezembro, a jornalista Fernanda Gentil, 32 anos, já tem muitos planos para o futuro. Ela vai estrear como atriz no filme “Ela disse, ele disse”, no qual interpretará a mãe da protagonista, vivida pela atriz Duda Matte.

O longa é baseado no livro homônimo de Thalita Rebouças e será dirigido por Claudia Castro, segundo informações da coluna de Patrícia Kogut, no jornal O Globo. No elenco, também brilham nomes como Maísa Silva, Maria Clara Gueiros e Marcus Bessa.

Além da estreia no cinema, Fernanda deve ganhar um novo programa na Globo, dessa vez na área de entretenimento. O nome da atração e a data de estreia ainda não foram confirmados.

+ Fernanda Gentil faz post emocionante ao se despedir de Esporte da Globo