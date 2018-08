Fátima Bernardes vai participar da novela “Segundo Sol”

O público da novela Segundo Sol tem se deparado com capítulos decisivos para a trama. Depois do julgamento de Luzia (Giovanna Antonelli), os telespectadores irão assistir ao momento em que Miguel (Emílio Dantas) irá aparecer no programa Encontro com Fátima Bernardes, para falar sobre sua mais nova revelação.

Para salvar Luzia de um segundo julgamento injusto, o protagonista revelará que, na verdade é o cantor Beto Falcão. A partir dessa novidade, o personagem receberá diversas reações de seus fãs. Para se reiterar com a massa que foi enganada por quase 20 anos, o personagem irá ao programa diário da Globo para pedir desculpas.

As cenas já foram gravadas e dirigidas por Dennis Carvalho. A sequência vai ao ar no mesmo capítulo da morte de Remy (Vladimir Brichta), no dia 8 de setembro.

Segundo o site NTV, durante o episódio fictício de “Encontro”, Fátima anunciará Beto dizendo: “Hoje eu vou receber um convidado muito especial. Um artista que se tornou um mito quando foi dado como morto, num acidente aéreo, há quase 20 anos. Quem aqui conhece Axé Pelô?“.

“Beto Falcão divide opiniões hoje em dia, uns o crucificam, outros o idolatram. Ele parou o país duas vezes, quando foi dado como morto, e agora quando se apresentou, no meio de um julgamento, e revelou que estava vivo. Sua história repercutiu no mundo todo e deve até virar filme em Hollywood. É verdade que você veio a público contar a verdade por amor?“, continuará a apresentadora.

Na entrevista com Fátima, o protagonista irá afirmar que aceitou o convite para ir ao programa para se redimir por ter enganado os fãs por tanto tempo. “Eu sinto muita vergonha, me arrependo muito do que fiz. Eu me perdi de mim mesmo, dos meus valores, de tudo que eu sempre acreditei, por desespero, por estar por baixo, por oportunismo. E eu só me afundei mais e mais por covardia, por comodismo. É muito difícil pra mim reconhecer que todo esse tempo eu fui um homem sem nenhum caráter, um farsante“, será a fala de Beto.

Chocada com a revelação e com a coragem do cantor, Fátima irá perguntar: “E essa coragem veio pra que você pudesse salvar Luzia. Foi um renascimento pra você?“

Pensando em sua amada, Beto irá responder: “Eu digo que eu nasci três vezes. Quando minha mãe me teve, quando eu saí do coma, e quando me apresentei naquele tribunal. No final das contas, foi Luzia quem me salvou, o amor dela me resgatou, me livrou do medo, me livrou da mentira, me trouxe de volta pra uma vida de verdade. E agora, como prova do meu arrependimento, eu queria investir o dinheiro que eu ganhei com essa mentira pra ajudar a formar músicos de verdade, todos jovens de baixa renda, na periferia de Salvador“.

Ao final do programa, Fátima pedirá que Beto cante para o público, mostrando seu talento e o motivo por ser amado por tanta gente.

