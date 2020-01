Fátima Bernardes participa de aula do namorado em universidade

Aquele mozão que você pode contar, sabe? Fátima Bernardes viajou do Rio de Janeiro só pra participar de uma aula que Túlio Gadêlha deu na Universidade Federal de Pernambuco.

A apresentadora do “Encontro” usou seu dia de folga no sábado (24) para dividir o microfone com o namorado. Ela contou aos estudantes sobre sua experiência como aluna da rede pública de ensino.

Veja também



Túlio, que é deputado e professor da UFPE, também tem rodado outras universidades em um ciclo de conversas sobre educação e política. Imagina se os alunos não amaram essa convidada especial?

Nem imaginamos qual o contexto, mas no final da aula ainda rolou uma dancinha com direito a uma tentativa de sarrada. Passe as fotos na postagem dele abaixo: