A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes interrompeu os dias de férias com a família para mandar um recado público ao namorado Túlio Gadêlha nas redes sociais.

A publicação chamou a atenção dos fãs do casal nas redes sociais pelo tom de consolo e motivação.“O ano tá só começando. Vamos em frente”, escreveu Fátima. “A vida é cheia dessas coisas”.

A mensagem veio após a exoneração e substituição de Gadêlha na presidência do presidência do Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado do Pernambuco (Iterpe); posto que ocupava há dois meses. A decisão foi publicada no Diário Oficial de sexta-feira (19) e os motivos são desconhecidos.

Os dois estão juntos desde novembro do ano passado.