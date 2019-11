Fátima Bernardes acompanha Túlio em Fórum da ONU

Fátima Bernardes aproveitou as férias da TV Globo para acompanhar o namorado Túlio Gadelha em no Fórum da ONU para Direitos Humanos e Trabalho em Genebra, na Suíça.

“Quando a namorada gasta uma semana das férias pra te ajudar no trabalho”, disse o deputado federal em um vídeo publicado em suas redes sociais. A apresentadora aproveitou o momento para se declarar ao namorado. “Na alegria ou na tristeza. No trabalho ou no lazer. No Brasil ou no exterior. Sempre juntos. #cadaminutoimporta”, escreveu Fátima.

