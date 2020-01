Famosos refazem poses dos seus álbuns de infância

É Dia das Crianças! Para relembrar a infância das nossas celebridades preferidas, convidamos cada um deles a passear pelos álbuns de infância e escolher as fotos que gostariam de recriar. O resultado foram cliques divertidos e um bocado de histórias para contar. Confira:

Luciana Gimenez, aos 12 anos, com a maltês Isadora no colo e laço de fita. Ao lado, com a cachorrinha Sofia

Foto: Arquivo pessoal / Marco Pinto

Luciana Gimenez: defensora dos animais

Aos 12 anos, Luciana Gimenez, 42, tinha uma espécie de marca registrada: estava sempre com laços e fitas no cabelo. Na época, a apresentadora morava na Avenida Atlântica, em Copacabana, Rio de Janeiro, com a mãe, Vera Gimenez, 66, e o padrasto, Jece Valadão (1930-2006), e adorava escutar Blitz, Rita Lee e Kid Abelha. “Tinha duas cachorrinhas que amava, Isadora e Miss Taylor. Elas não gostavam do Jece, ele brigava com elas e eu as escondia”, relembra rindo. Luciana confirma que era arteira. “Eu falava como uma matraca e já queria sair sozinha. Aos 13, tive um ataque e disse para minha mãe que queria andar de ônibus. Com muito custo ela deixou. Andava do Leme ao Leblon.” Da infância, ficou a paixão pelos animais. “Tenho duas cachorrinhas maltês, Sofia e Lola, mesma raça das que eu criava na infância. Acho que é memória afetiva, né?”

Aos 3 anos, pronto para dançar quadrilha na escola. Ele hoje adotou o bigodinho…

Foto: Arquivo pessoal / Márcio Nunes

Brenno Leone: par perfeito

Na infância, Brenno Leone, 21 anos, não perdia uma quadrilha nas festas juninas da escola. “Como eu era bonitinho, as meninas sempre queriam dançar comigo (risos)”, relembra o ator, que interpreta Rodrigo em Boogie Oogie. Mas, além do assédio, ele confessa outro motivo para curtir a tradicional festa. “Nesse dia, não tinha de estudar.”

Aos 6, Juliana com figurino de cozinheira

Foto: Arquivo pessoal / Marcos Pinto

Juliana Boler: mão na massa

Aos 6 anos, Juliana Boller, 27, posou para uma revista de receitas com roupa de cozinheira, revelando cedo dois talentos que possui: a interpretação e o traquejo na cozinha. “Eu era muito sapeca. Cedo já fazia massa de bolo e a comia crua”, lembra. Hoje também se vira bem no fogão. “Gosto de criar aproveitando o que já tem na geladeira”, explica a atriz, que, em Império, vive Bianca, filha de José Mayer, 65.

Aos 2 anos, em seu velocípede

Foto: Arquivo pessoal / Selmy Yassuda

Mouhamed Harfouch: papai divertido

Quando tinha 2 anos, Mouhamed Harfouch ficou feliz da vida ao ganhar dos pais um velocípede de presente de aniversário. Hoje, aos 36, o ator carioca, no ar em Dupla Identidade (Globo), repete a pose usando a bicicletinha da filha, Ana Flor, 2, de sua união com Clarissa Eyer, 33. “Foi delicioso relembrar aquele momento da minha vida. Mas pensei que fosse dar um nó em minha coluna para caber no velocípede da Ana Flor. O tempo realmente passa”, brincou ele.

Com 4 anos, Geovanna descobria seu amor pela dança

Foto: Arquivo pessoal / Marcos Pinto

Geovanna Tominaga: doce de bailarina

Aos 4 anos, Geovanna Tominaga, 34, participou de sua primeira apresentação de balé. Sob os olhares – e risadas orgulhosas dos pais – posou para a foto, toda contente com a fantasia. “Eu não queria tirar a minha roupa de bailarina de tão feliz que eu estava com ela. Queria dormir daquele jeito!”, conta. A paixão pela dança continuou com os anos: a atriz se formou, mas continua fazendo aulas até hoje. “É a minha terapia”, afirma. A foto original foi tirada na casa de sua avó, Tereza, já falecida. “Sinto saudade dos almoços na casa da minha avó, que era devota de Nossa Senhora Aparecida, que é comemorado no Dia da Criança. Sempre teve festa na casa dela, onde nós passávamos os feriados”, relembra.