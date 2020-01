Famosos lamentam morte de Roberto Bolaños

O ator Roberto Gómez Bolaños, conhecido por interpretar o icônico Chaves, faleceu na sexta-feira (28), aos 85 anos, em sua casa em Cancún, no México. Ele era casado com Florinda Meza, a intérprete de Dona Florinda, que estava arrasada. Segundo familiares, ela não parava de chorar.

Desde que Chaves foi ao ar no SBT, em 1971, a turma brincalhona e repleta de jargões marcantes encantou gerações com as piadas e o retrato de moradores de uma vila.

Nas redes sociais, os colegas de elenco de Bolaños demonstraram seus sentimentos. E nestas horas, até antigas desavenças como a que o humorista tinha com Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, e Carlos Villagrán, o Kiko, ficaram de lado.

Villagrán fez questão de negar os boatos de que Florinda Meza, com quem já namorou no passado, teria barrado sua entrada no velório. “Definitivamente não é verdade. Com Florinda, senti a necessidade de lhe dar um abraço para compartilhar nosso sentimento por um grande ser humano, que em algum momento, uniu a todos como um grande grupo de companheiros e amigos”, escreveu Carlos.

Maria Antonieta (@LaChilindrina) agradeceu ao amigo “por ter feito tanta gente feliz e ter proporcionado momentos maravilhosos em grupo”.

GRACIAS POR HABER HECHO FELIZ A TANTA GENTE Y POR LOS MARAVILLOSOS MOMENTOS QUE COMPARTIMOS EN EL GRUPO. DESCANSA EN PAZ ROBERTO — Ma Ant de las Nieves (@LaChilindrina) November 28, 2014

O ator Ruben Aguirre, famoso no mundo todo como professor Girafales, também se emocionou ao falar do caro amigo.

Estou chocado com a perda de Roberto, uma vida não é suficiente para reconhecer o seu talento, a sua generosidade e seu amor por este país

Outro colega, o ator Edgar Vivar (@varedg), o Seu Barriga, eternizou a memória do humorista. Um dos únicos que permaneceu próximo de Roberto até o fim da vida dele, Edgar se emocionou. “Roberto, não se vá, você permanece no meu coração e no coração de muitos a quem fez sempre feliz. Adios chavito”. O Twitter de Edgar está recheado de fotos e homenagens ao grande amigo.

Celebridades brasileiras e mexicanas também publicaram mensagens de apoio e carinho para a família do ator, como a atriz Bruna Marquezine, o cantor Ricky Martin e Ivete Sangalo.

A cantora Tânia Mara, mulher do diretor Jayme Monjardim, publicou uma foto de sua filha Maísa fantasiada de Chaves: