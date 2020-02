Famosos lamentam a morte de Cláudio Marzo

A morte de Cláudio Marzo entristeceu o mundo artístico neste domingo (22). O ator de 74 anos morreu no Rio de Janeiro devido a complicações de um enfisema pulmonar. Cláudio estava internado desde o dia 4 de março no CTI da Clínica São Vicente e havia tido diversas passagens pelo hospital nos últimos meses.

“Adeus, Cláudio Marzo! Acabou meu domingo com essa notícia da morte! Mais um grande ator que se vai!”, lamentou Sônia Abrão em seu Instagram. “Valeu, Cláudio Marzo. Ator incrível”, declarou Marcos Veras no Twitter.

Regina Duarte relembrou o amigo com uma foto dos dois em Minha Doce Namorada (1971). Ao lado de Cláudio, ela interpretou quatro pares românticos de grande sucesso entre o público – com destaque para Véu de Noiva (1960), a primeira novela contemporânea da Globo.

Cristiana Oliveira, que fez Pantanal (1990) com Marzo, também deixou a sua despedida: “Vai com Deus, Cláudio Marzo. Com você aprendi o amor e a seriedade que devemos ter pelo nosso ofício. E a não confundir fama com competência.”

“O segmento artístico hoje ficou mais pobre com a partida do grande ator Cláudio Marzo! Lamento muito a passagem de Cláudio Marzo. Eu era seu fã quando adolescente!”, declarou o autor Walcyr Carrasco.