Eu gostava tanto de Rogéria… Era uma festa a cada encontro… Uma artista cheia de qualidades que enchia a vista de todos nós a cada aparição! Tratava as mulheres melhor do que qualquer homem!!! Se fez respeitar em um Brasil machista, e era querida por todos!!! Pra mim, um exemplo do MELHOR de uma MULHER, pois em tempos de empoderamento, devemos agradecer à MULHERES como Rogéria, que abriram caminho para muitas de nós conseguirmos respeito. Uma verdadeira Lady, estava sempre bem penteada, elegante, cheirosa, com um sorriso e um elogio na ponta da língua. Tinha dentro de si um Astolfo tão forte, mas era uma Rogeria tão frágil… Vai com Deus Rogéria 🙌✨Vai brilhar e ser mais uma linda estrela, que aqui ficamos nós que te amamos e os que te aplaudiram terão de te ver brilhar no céu 🙏✨💋

