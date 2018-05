Toda mulher da Família Real deve vestir este item em eventos sociais

Ser um membro da Família Real significa seguir algumas regras. Uma delas diz respeito ao tipo de roupa que as pessoas podem ou devem usar.

Entre as restrições e obrigações que mulheres da realeza devem seguir está a de vestir meias-calças em todos os eventos públicos que comparecerem.

“Você nunca verá uma mulher da realeza sem suas meias na cor nude. Eu poderia dizer que esta é a mais difícil e rígida regra no que diz respeito ao que a Rainha requisita”, disse a expert em assuntos da Família Real, Victoria Arbiter, ao Insider.

Além do uso de meias-calças por parte de mulheres da Coroa, outros costumes – alguns óbvios, outros nem tanto – também fazem parte da rotina da família real.

É proibido, por exemplo, dar as costas para a Rainha Elizabeth II, os herdeiros do trono do Reino Unido não podem realizar viagens sozinhos, alho está banido das cozinhas do palácio de Buckingham porque a monarca não aprecia seu sabor, entre outros hábitos.

Leia mais: Aqui está a lista do que Meghan não pode mais fazer agora que é da realeza