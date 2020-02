Fábio Lago abre seu coração

O ator comemora o sucesso de

Fabiano: “Ele me deu a melhor

oportunidade que já tive na TV”

Foto: João Miguel Jr./ Rede Globo

“Não me absorva, que já tô virado no cão!” Com esse bordão forte, muito humor e versatilidade, Fábio Lago foi um dos grandes destaques da novela global “Caras & Bocas”, de Walcyr Carrasco. Vivendo o engraçado Fabiano ele provocou muitas gargalhadas no público. “Esse personagem foi um grande presente”, comemorou o artista.

O sucesso e a popularidade, porém, não caíram do céu. O ator baiano tem 23 anos de carreira. Ele começou no teatro, ainda adolescente, em Ilhéus (BA), sua terra natal. No cinema fez “Tropa de Elite” (2007), no qual interpretava Baiano, e “A Última do Amigo da Onça” (2004), entre outros 12 filmes, e na telinha apareceu na minissérie “O Quinto dos Infernos” (2002) e na novela “Bang Bang” (2006), ambas da Globo. Casado com a também atriz Alice Gomez, Fábio tem um filho, Felipe, de 17 anos, e considera a família sua maior conquista. Acompanhe a seguir a entrevista com o ator que tanto alegrou o coração dos telespectadores.

O que Fabiano representa para você?

Ele me deu a melhor oportunidade que já tive na televisão. Além disso, é um personagem rico, cheio de nuances, uma delícia! É impossível realizar um trabalho tão especial sem ter prazer. E dor!

Ué, prazer e dor por quê?

Prazer porque eu adoro ser artista e trabalhar com esse elenco maravilhoso. E quando digo que também existe dor é porque eu me envolvo profundamente. E o Fabiano sofreu muito. Quando li toda a sequência de cenas em que ele descobre que Valdemir não é filho dele, não consegui conter o choro.

O que pensa da traição de Ivonete (papel da atriz Suzana Pires)?

Acho que não foi uma simples traição. A Ivonete envolveu uma criança na mentira da paternidade, e colocou o amante (Adenor, interpretado por Otaviano Costa) dentro de casa para ser sustentado pelo marido. Isso ultrapassa a safadeza, isso é mau-caratismo.

De que forma sua mulher tem encarado o assédio das fãs?

Ela, assim como eu, encara com humor, simpatia e tranquilidade.